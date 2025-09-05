Мизулина обвинила Крида в рекламе онлайн-казино среди детей

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы, созданные на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«В 2023-2024 скамер продвигал 2 онлайн-казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году — граждане Украины. <...> Использовались ли средства российской молодежи, которых Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ Украины?» — написала она.

Мизулина добавила, что проверку этих сведений проводят ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

После этого Егор Крид упрекнул Екатерину Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками.

Ранее Филипп Киркоров заявил, не увидел разврата в концерте Егора Крида.