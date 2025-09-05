Россиянин распылил перцовый баллончик в лицо врачу в клинике

Во Владимире мужчину будут судить за нападение на врача с перцовым баллончиком

Во Владимире перед судом предстанет мужчина, который распылил в лицо врачу частной клиники перцовый баллончик. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 17 мая 2025 года на улице Вокзальной. Мужчина пришел в частную клинику, чтобы забрать видеозапись диагностического исследования. Получив электронный носитель, он потребовал немедленно воспроизвести запись, чтобы проверить ее наличие. Однако, получив отказ, он распылил врачу в лицо содержимое перцового баллончика.

Медик получил химические ожоги, повлекшие легкий вред здоровью. Обвиняемый признал вину в совершении преступления по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов в качестве оружия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

