На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин распылил перцовый баллончик в лицо врачу в клинике

Во Владимире мужчину будут судить за нападение на врача с перцовым баллончиком
true
true
true
close
Shutterstock

Во Владимире перед судом предстанет мужчина, который распылил в лицо врачу частной клиники перцовый баллончик. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 17 мая 2025 года на улице Вокзальной. Мужчина пришел в частную клинику, чтобы забрать видеозапись диагностического исследования. Получив электронный носитель, он потребовал немедленно воспроизвести запись, чтобы проверить ее наличие. Однако, получив отказ, он распылил врачу в лицо содержимое перцового баллончика.

Медик получил химические ожоги, повлекшие легкий вред здоровью. Обвиняемый признал вину в совершении преступления по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов в качестве оружия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин напал на врача спустя два месяца после выхода из колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами