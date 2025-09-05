На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В мессенджере MAX стали доступны новые темы оформления

Пользователям мессенджера MAX стали доступны новые темы фона и цвета сообщений
true
true
true
close
Пресс-служба MAX

В многофункциональной национальной платформе MAX пользователи теперь могут персонализировать переписку, выбирая фон и цвет сообщений для создания уникального визуального пространства.

Специально к Дню города была разработана тема «Москва» в сотрудничестве с правительством столицы. Любители минимализма оценят тему «Простая», «Неон» добавит интерфейсу динамики, а «Летний лес» привнесет атмосферу спокойствия.

Чтобы изменить тему оформления, необходимо зайти в раздел «Профиль», затем выбрать пункт «Оформление» и подобрать понравившийся вариант. На каждом устройстве можно создать свой неповторимый дизайн.

5 сентября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мессенджер MAX благодаря локализации серверов и хранения данных пользователей на территории России быстро завоевал популярность как один из самых защищенных каналов связи в стране. Высокий уровень безопасности мессенджера MAX, по словам представителя Сбербанка, обеспечивается за счет сотрудничества с ведущими IT-компаниями, включая сам Сбер.

Ранее число пользователей мессенджера Max превысило 30 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами