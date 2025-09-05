В мессенджере MAX стали доступны новые темы оформления

В многофункциональной национальной платформе MAX пользователи теперь могут персонализировать переписку, выбирая фон и цвет сообщений для создания уникального визуального пространства.

Специально к Дню города была разработана тема «Москва» в сотрудничестве с правительством столицы. Любители минимализма оценят тему «Простая», «Неон» добавит интерфейсу динамики, а «Летний лес» привнесет атмосферу спокойствия.

Чтобы изменить тему оформления, необходимо зайти в раздел «Профиль», затем выбрать пункт «Оформление» и подобрать понравившийся вариант. На каждом устройстве можно создать свой неповторимый дизайн.

5 сентября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мессенджер MAX благодаря локализации серверов и хранения данных пользователей на территории России быстро завоевал популярность как один из самых защищенных каналов связи в стране. Высокий уровень безопасности мессенджера MAX, по словам представителя Сбербанка, обеспечивается за счет сотрудничества с ведущими IT-компаниями, включая сам Сбер.

Ранее число пользователей мессенджера Max превысило 30 млн.