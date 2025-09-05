На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин выложил в соцсети порно с ребенком и стал фигурантом дела

В Ленобласти задержали мужчину, выложившего в соцсети порно с ребенком
true
true
true
close
Pixabay

В Ленобласти полицейские задержали 40-летнего мужчину, который выложил в соцсети порно с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Предварительно, весной текущего года житель поселка Волосово разместил на своей странице в социальной сети порнографический материал с участием несовершеннолетней. Сотрудники полиции из отдела по борьбе с киберпреступностью вычислили и задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ — изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают прочие детали и обстоятельства случившегося.

Ранее женщина снимала и продавала порно с собственной дочерью и девочками-соседками.

