Россиянин проломил кирпичом голову незнакомцу, который заговорил с его женой на улице

Рецидивист из Ленобласти избил мужчину, который пытался познакомиться с его женой

Житель Ленинградской области изувечил мужчину, который проявил интерес к его жене. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел ночью 2 сентября у дома на проспекте Строителей в Кудрово. На место вызвали скорую помощь, которая доставила в больницу 30-летнего мужчину. Его госпитализировали с множественными ушибами и пробитой головой. Сейчас состояние пациента оценивается как тяжелое.

Выяснилось, что мужчина пострадал от рук 48-летнего ревнивца, жене которого стал оказывать знаки внимания. Мужчина, ранее неоднократно судимый, стал свидетелем их общения и сразу же стал избивать оппонента. В итоге он проломил ему голову кирпичом.

4 сентября рецидивиста задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ведется следствие.

Ранее россиянин из ревности устроил погоню за соперником и выстрелил ему в грудь.