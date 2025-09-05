В Сбере заявили, что ИИ увеличивает доходы компаний на 20—30%

Ведяхин: внедрение ИИ может дать Приморскому краю 700 млрд руб. до 2030 года

Внедрение современных технологий обеспечивает предприятиям прирост доходов на 20-30%. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «Коммерсанту».

Он рассказал, что активное использование искусственного интеллекта и развитие инфраструктуры способны значительно ускорить экономический рост регионов.

«Внедрение современных технологий прибавляет 20—30% каждому предприятию минимум. Это то, что называется низко висящими фруктами, быстрые победы, то, что можно сделать достаточно быстро. Искусственный интеллект дает примерно столько же», — добавил Ведяхин.

Первый зампред правления банка подчеркнул, что, хотя глубокая трансформация требует больше времени и ресурсов, ее долгосрочный эффект будет в разы выше.

«Что касается влияния на валовый региональный продукт, то внедрение искусственного интеллекта для Приморского края может дать дополнительно порядка 700 млрд руб. до 2030 года», — подчеркнул первый зампред правления банка.