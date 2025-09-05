На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере заявили, что ИИ увеличивает доходы компаний на 20—30%

Ведяхин: внедрение ИИ может дать Приморскому краю 700 млрд руб. до 2030 года
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Внедрение современных технологий обеспечивает предприятиям прирост доходов на 20-30%. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «Коммерсанту».

Он рассказал, что активное использование искусственного интеллекта и развитие инфраструктуры способны значительно ускорить экономический рост регионов.

«Внедрение современных технологий прибавляет 20—30% каждому предприятию минимум. Это то, что называется низко висящими фруктами, быстрые победы, то, что можно сделать достаточно быстро. Искусственный интеллект дает примерно столько же», — добавил Ведяхин.

Первый зампред правления банка подчеркнул, что, хотя глубокая трансформация требует больше времени и ресурсов, ее долгосрочный эффект будет в разы выше.

«Что касается влияния на валовый региональный продукт, то внедрение искусственного интеллекта для Приморского края может дать дополнительно порядка 700 млрд руб. до 2030 года», — подчеркнул первый зампред правления банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами