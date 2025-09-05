На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Электронное голосование за глав регионов в Москве защитят технологиями

В Москве основной технологией на выборах глав регионов станет блокчейн
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В ходе электронного голосования при помощи терминалов на выборах глав регионов, которое Москва организует для избирателей из других субъектов России с 12 по 14 сентября, будут использоваться технологии блокчейна, анонимайзер и ключи шифрования. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Уточняется, что жители регионов, до 8 сентября подавшие на портале федеральных госуслуг заявление на голосование в столице, смогут сделать выбор при помощи специальных терминалов на любом из созданных в Москве 14 экстерриториальных избирательных участков.

Все терминалы подключат к системе электронного голосования, использующей современные технологии шифрования и хранения данных. Они обеспечат сохранность, неизменность и анонимность каждого голоса, принятого в Москве.

Сообщается, что основной технологией при проведении электронного голосования является блокчейн. Блоки собираются из транзакций — информации о действиях пользователей на терминалах, а также самих голосов, и последовательно соединяются уникальными цифровыми отпечатками. Благодаря этому нельзя поместить в блокчейн лишние данные и голоса. Цепочка блоков хранится на нескольких компьютерах сети, поэтому из нее невозможно удалить любые записанные сведения.

Также на региональных выборах в столице будет использоваться электронный список избирателей, сформированный на основе сведений Государственной автоматизированной системы России «Выборы». В него попадут данные тех, кто подал заявление на голосование в Москве и не отозвал одобренную заявку. В дни выборов в режиме реального времени здесь будут появляться отметки о получении избирателем бюллетеня, что позволит исключить двойное голосование.

При электронном голосовании также применяется специальный сервис — анонимайзер. Он исключает возможность определить владельца бюллетеня.

Тайну голосования также обеспечивает многоуровневая система шифрования.

Ранее сообщалось, что 14 экстерриториальных участков для голосования откроется в разных районах столицы в центрах госуслуг «Мои документы», метро и на других городских площадках. Они будут работать 12, 13 и 14 сентября.

