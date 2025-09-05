На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Оренбурге завершился патриотический фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

Участники группы «Катюша» передали подарки для реабилитации бойца СВО
true
true
true
close
Фестиваль «Русское лето»/VK

В Оренбурге завершился всероссийский патриотический фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», организованный «Народным фронтом» в поддержку участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба движения.

Также участники группы «Катюша» посетили дом младшего лейтенанта Владислава Невзорова и передали ему важные для реабилитации подарки.

«Узнав, что наш ровесник после тяжелого ранения нуждается в необходимых для реабилитации вещах, мы с девушками решили поддержать его», — отметила солистка группы Юлия Поленкова.

Невзорову передали ноутбук для связи, телевизор и умную колонку.

Также Владислав Невзоров посетил концерт «Катюши» в рамках фестиваля.

Как отметили представители «Народного фронта», подобные гражданские инициативы очень важны.

«Поддержка защитников Отечества — это не разовая акция, а системная работа, требующая личного участия и искренней вовлеченности», — отметили в «Народном фронте».

Кроме того, «Народный фронт» и группа «Катюша» выразили благодарность всем волонтерам, организаторам и участникам фестиваля за продолжение традиции народной помощи защитникам Отечества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами