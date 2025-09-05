В Оренбурге завершился патриотический фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

В Оренбурге завершился всероссийский патриотический фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», организованный «Народным фронтом» в поддержку участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба движения.

Также участники группы «Катюша» посетили дом младшего лейтенанта Владислава Невзорова и передали ему важные для реабилитации подарки.

«Узнав, что наш ровесник после тяжелого ранения нуждается в необходимых для реабилитации вещах, мы с девушками решили поддержать его», — отметила солистка группы Юлия Поленкова.

Невзорову передали ноутбук для связи, телевизор и умную колонку.

Также Владислав Невзоров посетил концерт «Катюши» в рамках фестиваля.

Как отметили представители «Народного фронта», подобные гражданские инициативы очень важны.

«Поддержка защитников Отечества — это не разовая акция, а системная работа, требующая личного участия и искренней вовлеченности», — отметили в «Народном фронте».

Кроме того, «Народный фронт» и группа «Катюша» выразили благодарность всем волонтерам, организаторам и участникам фестиваля за продолжение традиции народной помощи защитникам Отечества.