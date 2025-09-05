На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван лучший молодой футболист России текущего сезона Российской премьер-Лиги

«Чемпионат» наградил лучшего молодого футболиста в сезоне 2024/2025
true
true
true
close
Пресс-служба Rambler&Co

Полузащитник «Локомотива» и игрок сборной России Алексей Батраков стал лучшим молодым футболистом РФ в сезоне 2024/2025 отечественной премьер-Лиги по версии спортивного портала «Чемпионат» (входит в Rambler&Co). Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Уточняется, что награждение спортсмена состоялось в перерыве матча Россия-Иордания. Как сообщил портал, Батраков, набравший 146 баллов, в течение сезона забил 14 голов и оформил семь ассистов.

«Давно слежу за прогрессом Батракова. Отмечал его уверенность, талант и понимание игры еще со времен выступлений за молодежный состав «Локо». Его путь — наглядный пример того, как целеустремленность и игровое мышление позволяют компенсировать физические данные и стать ключевым игроком топ-уровня», — отметил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Он подчеркнул, что такие профессионалы, как Батраков, способны не только составить реальную конкуренцию именитым звездам РПЛ, но и уже формируют новое поколение российского футбола.

В свою очередь, Алексей Батраков поблагодарил «Чемпионат» и участников голосования за высокую оценку и сообщил, что награда для него стала стимулом не останавливаться на достигнутом.

