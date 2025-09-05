«Мутит, крутит, а потом понос»: туристы из России рассказали о странном вирусе в Турции

Россиянка Карина рассказала «Газете.Ru», что во время отдыха в турецком пятизвездочном отеле Selectum Noa Belek ее семья подхватила инфекцию. Сначала появилась тошнота, а затем — рвота, понос и температура выше 38°C.

«Отдыхали в августе с ребенком семи лет. Я заболела первая — на третьи сутки отпуска. Сначала тошнота, мутит, крутит в течение часа. Потом понос со специфическим зловонным запахом. И через час началась рвота. Схваткообразные боли в животе, и так вперемешку всю ночь. На утро стало легче. Благодаря лекарствам преодолела все это. Я болела ровно сутки. Через два дня с теми же симптомами слег мой муж, только еще присоединилась температура 38.8°C. Он выпал из жизни на полтора дня. Ребенок переболел легче — только понос в течение 12 часов. И, что самое неприятное, когда мы вернулись домой, родители подхватили от нас эту инфекцию. Заболели сразу вдвоем с рвотой, поносом и температурой. Причем контактируя с нами ровно час. Так же болели ровно сутки», — сообщила Карина.

Она отметила, что в воздухе периодически чувствовался запах хлорки — руководство отеля знало о проблеме и постоянно проводило дезинфекцию.

«Первое, на что было подозрение, это кухня основного ресторана ближе к детской зоне. Насторожил странный запах, смешанный с хлоркой. Поняла, что идет дезинфекция полным ходом, поэтому подумала, что может это не вирус, а бактерия, которая царствует на кухне. В ресторане иногда попадались не очень чистые тарелки — меняли на новую. Что касается номера (семейная вилла) — все мыли, было чисто, нареканий не было. Конечно, я обращалась к персоналу отеля. Они сказали, что знают об этой проблеме: берут каждый день пробы воды с моря и бассейнов. Конкретно не ответили, что они там обнаружили или не обнаружили, но сказали, что пишут в СМИ про эту бактерию. Я намекнула про кухню, что может проблема кроется там», — рассказала Карина.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что российские туристы пожаловались на странный вирус, который подхватывают на пляжах в Турции. У заболевших наблюдается рвота, слабость и температура выше 38 градусов. Наплыв туристов с подобными симптомами наблюдается в частных клиниках Алании. Отравления также зафиксированы в Белеке.

В конце июля турецкие медики предупреждали туристов о риске заражения бактерией Vibrio — эти бактерии размножаются в теплой соленой воде. Vibrio parahaemolyticus встречается в морепродуктах, особенно в сырых устрицах, и может вызывать боли в животе, рвоту, диарею и жар, а при слабом иммунитете — привести к сепсису.

Ранее в Дагестане завели дело после массового отравления на турбазе.