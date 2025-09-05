Мужчина поселился в подвале дома и был арестован

В США арестовали мужчину, поселившегося в подвале дома, пишет Daily Mail.

Власти сообщили, что 40-летний Бениамин Букур обустроил помещение, превратив его в импровизированный дом с кроватью, телевизором, зарядными устройствами и другой техникой, подключенной к электрической сети здания. Кроме того, полицейские нашли в подвале наркотики.

Поселившегося в подвале мужчину заметил один жителей дома, обративший внимание на свет в помещении и вызвавший полицию. Попытка открыть замок двери ключами не увенчалась успехом, и полицейским пришлось взломать дверь, где они и нашли Бениамина, устроившегося на постоянное проживание.

По словам представителей офиса шерифа, мужчина «предпринял значительные шаги для обустройства пространства» и, вероятно, жил там в течение продолжительного времени. Букур был арестован и помещен в тюрьму округа. Ему предъявлены обвинения в краже со взломом первой степени и незаконном хранении наркотиков.

