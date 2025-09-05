На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер ПХК ЦСКА назвал причины перехода из «Локомотива»

Игорь Никитин: я довольно осторожный человек
Сергей Бобылев/РИА Новости

Мое возвращение в ПХК ЦСКА было понятно не всем, ни у кого из коллег, с которыми я разговаривал, не было вопросов, заявил в интервью «Ведомостям» новый главный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин.

«Все поняли, почему я выбрал ЦСКА. Этот клуб для меня не случайный. Я очень благодарен «Локомотиву», но именно в ЦСКА я состоялся как тренер», — сказал он.

По словам Никитина, переход из ярославского «Локомотива» вместе со своим тренерским штабом был принципиальным.

«Я довольно осторожный человек. Вокруг меня нет случайных людей. Тренерский штаб – это такая же команда. Очень тонкий химический механизм», — отметил он.

Также Никитин рассказал об изменениях в клубе и эмоциях от работы.

«В ЦСКА осталось два взрослых игрока и двое молодых ребят. В остальном команда совершенно другая. Нужно начинать с фундамента и не перегружать ребят информацией. Сейчас я кайфую от работы, получаю энергетику и адреналин», — сказал главный тренер.

Говоря о форме команды перед началом сезона, Никитин заявил, что подготовка прошла штатно.

«В Белоруссию съездили отлично. Условия были шикарные. на данном этапе мы не собираемся ничего радикально менять. Продолжается точечная, скрупулезная ежедневная работа», — отметил он.

Также Никитин назвал воспитанников фундаментом ЦСКА.

«Большие команды помнят прошлое, вкладываются в настоящее и будущее. ЦСКА активно работает на перспективу, клуб остается брендом», — рассказал главный тренер.

