Сбер открыл пространство для общения и учебы в ДВФУ

В кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) открылся коммьюнити-центр Сбера, объединивший в себе библиотеку, технологии генеративного ИИ и сервисы банка для учебы, исследований и работы, сообщает пресс-служба банка.

Пространство представили в рамках ВЭФ.

В новом пространстве разместили инновационный коворкинг в формате GigaSpace, где студенты смогут планировать учебу и научные исследования при помощи интеллектуальной системы поиска. Также GigaChat Сбера поможет студентам формировать детальный план и подскажет полезные ресурсы библиотеку ДВФУ.

По словам старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислава Крейнина, в новом коворкинге студентам будет комфортно знакомиться с самыми современными разработками в области ИИ.

«В GigaSpace представлены коллекции ключевых книг по ИИ из библиотеки Сбера. Это передовые исследования и научно-популярные книги, которые влияют на мысль о развитии ИИ в нашем мире», — сказал он.

В библиотеке представлены книги популярных авторов, среди которых Аджей Агравал, Кай-Фу Ли, Ян Лекун и другие.

Как отметил ректор ДВФУ Борис Коробец, теперь у студентов есть уникальное место, где они смогут использовать современные сервисы Сбера.

«Это пространство создано с учетом всех потребностей обучения и научной работы в современном мире, что делает процесс более удобным и эффективным. Мы уверены, что GigaSpace станет центром притяжения для творческих и инициативных людей», — сказала она.