Глава Сбера назвал Китай великой страной, у которой стоит поучиться

Мы очень часто недооцениваем, что именно технологии управления являются первичными: сначала каждому человеку нужно выстроить технологию управления собой, поделился мнением на сессии «Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста» В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его словам, если посмотреть на страны-лидеры, то в основе их успеха лежит эффективная система управления. Как отметил глава Сбера, самым главным элементом является образование, поэтому у компании есть свой корпоративный университет. Кроме того, Греф напомнил о сотрудничестве с ведущими европейскими американскими бизнес-школами, вузами, российскими ведущими вузами.

«После того, как мы подняли эти технологии, мы стали приближаться к лидерам. Когда мы приблизились к лидерам, стало понятно, что мы не можем выйти вперед, если мы не добавим еще 1 элемент — это науку. Мы стали создавать научные лаборатории, сегодня у нас порядка 15 научных лабораторий по всем направлениям нашей деятельности. И сегодня мы меняем географию нашего сотрудничества, но не меняем суть того, что происходит. Сегодня мы выстраиваем очень много партнерств с Китаем», — рассказал Герман Греф.

Как отметил глава Сбера, Китай — не просто большая страна, это великое государство, которое за эти годы сделало огромный скачок в развитии технологий, науки, образования, там появились прекрасные вузы и исследовательские организации. Поэтому у Китая есть, чему поучиться, уверен Герман Греф.

«Там мы выстраиваем эти партнерства и движемся вперед. У нас есть уникальный опыт, есть компании, которые родились уже на базе технологической волны, и они являются новыми — то, что называется digital native. А мы не являемся диджитал нейтив, нам 180 с лишним лет. И мы прошли все фазы трансформации. И Россия, как страна, прошла очень большую трансформацию», — заключил председатель правления Сбера.

Ранее Сбер запустил образовательный проект о современных цифровых технологиях для развития и обучения «СберУм». Первый лекторий прошел на полях Восточного экономического форума и объединил жителей Приморского края.