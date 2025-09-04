ЦБ рассказал, как случайно не попасть под блокировку карты

В Центробанке рассказали, как не попасть под блокировку карты

Блокировка банковского счета может произойти не только в случаях неуплаты налогов, попадания в списки «дропперов» или подозрений в нарушении законодательства о противодействии отмыванию доходов, но и вследствие случайного участия в мошеннических схемах или подозрений со стороны банка, даже если клиент является добросовестным гражданином. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Во избежание неожиданной блокировки банковской карты, ЦБ РФ настоятельно рекомендует клиентам соблюдать следующие меры предосторожности:

Не совершать денежные переводы по просьбе неизвестных лиц;

Не осуществлять самостоятельный возврат денежных средств, ошибочно зачисленных на счет. Рекомендуется обратиться в банк для проведения возврата средств;

Избегать переводов денежных средств незнакомым продавцам, как в стационарных магазинах, так и на рынках, так как такие действия могут быть расценены банком как подозрительные;

Не пользоваться услугами пиратских веб-сайтов, нелегальных онлайн-казино, анонимных криптообменников и других сервисов, связанных с теневой экономикой;

Предпринимателям рекомендуется избегать образования задолженности по налогам и не использовать счета физических лиц для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью;

Кроме того, необходимо своевременно обновлять персональные данные (фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес) в банковском учреждении.

Если карту все-таки заблокировали, ЦБ порекомендовал обратиться в отделение банка или направить заявление в Банк России через интернет-приемную.

Ранее банки стали чаще блокировать счета россиян из-за подозрительных переводов.