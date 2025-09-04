В Энергодаре обсудили подготовку инфраструктуры и Запорожской АЭС к зиме

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко совершил рабочий визит в Энергодар. Об этом сообщает Telegram-канал «ЗАЭС. Официально».

Основной целью поездки стала проверка готовности ключевых объектов инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду. В ходе встречи с руководством Запорожской АЭС и городской администрацией обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений.

Особое внимание уделили социальной сфере. Кириенко осмотрел плавательный бассейн Запорожской АЭС, недавно открывшийся после капитального ремонта. Этот объект стал частью программы по развитию спортивной инфраструктуры города и созданию условий для здорового образа жизни его жителей.

Кроме того, Кириенко посетил саму Запорожскую атомную электростанцию, где провел совещание о текущем состоянии объекта и перспективах его перевода в режим генерации в соответствии с нормами и регламентами атомной отрасли России.

«Визит прошел продуктивно. Мы видим слаженную работу и администрации города, и коллектива станции. Подготовка к зиме ведется в плановом режиме, социальным объектам уделяется первостепенное внимание, а работа по переводу станции в режим генерации продолжается», — отметил Кириенко.

Мэр Энергодара Максим Пухов подчеркнул, что обсуждался еще один важный вопрос — начало учебного года. По его словам, в этом году за парты в энергодарских школах сели 2027 учеников — на 10% больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о росте населения города.

Глава города подчеркнул, что восстановление и развитие Энергодара стало общенациональной задачей.

«Мы решаем ее в тесной связке с федеральным центром, регионом и госкорпорацией «Росатом». Я благодарен Сергею Кириенко за постоянное внимание к нашему городу. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим энергодарцам достойный уровень жизни и благополучие», — заключил он.