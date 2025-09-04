На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ростовская область намерена стать ключевым логистическим центром на юге страны

Слюсарь: расположение Ростовской области стало для региона точкой роста
true
true
true
close
Правительство Ростовской области

Ростовская область должна стать главным логистическим центром национального масштаба на юге России — благодаря своему положению в центре нового макрорегиона. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь заявил на форуме «Стратегия 2030» в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба главы Ростовской области.

Уточняется, что на мероприятии врио главы региона подвел предварительные итоги общественного обсуждения предложений по обновлению стратегии развития Ростовской области до 2030 года.

«Географическое положение области с присоединением новых регионов стало по-настоящему геометрически правильным географическим центром, что для нас одна из ключевых точек роста», — подчеркнул Слюсарь.

Одним из флагманов областной экономики врио главы региона назвал агропромышленный комплекс. По словам Слюсаря, сегодня важно помочь аграриям преодолеть сложности, связанные с низким урожаем, а также экономическими и финансовыми трудностями.

Далее врио губернатора намерен наращивать объемы сельхозпроизводства, одновременно работая над сохранением плодородия донских земель. Параллельно власти области предпринимают усилия для расширения представительства донской сельхозпродукции в магазинах и торговых сетях, в том числе федеральных.

«На стратсессиях по этому вопросу звучала идея — развивать систему агроагрегаторов, и вместе с созданием современных логистических центров надо дать возможность этому формату заработать. Главное – он позволит нашим производителям попасть в сети, а нам — покупать наше, а не привезенное», — отметил Слюсарь.

Сообщается, что логистический потенциал региона получил высокую оценку вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина. Он назвал Ростовскую область форпостом взаимодействия с новыми регионами и отметил ее стратегическое значение.

Юрий Слюсарь также напомнил, что президент России ранее поддержал идею позиционирования Ростовской области как южной столицы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами