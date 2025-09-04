Ростовская область намерена стать ключевым логистическим центром на юге страны

Ростовская область должна стать главным логистическим центром национального масштаба на юге России — благодаря своему положению в центре нового макрорегиона. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь заявил на форуме «Стратегия 2030» в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба главы Ростовской области.

Уточняется, что на мероприятии врио главы региона подвел предварительные итоги общественного обсуждения предложений по обновлению стратегии развития Ростовской области до 2030 года.

«Географическое положение области с присоединением новых регионов стало по-настоящему геометрически правильным географическим центром, что для нас одна из ключевых точек роста», — подчеркнул Слюсарь.

Одним из флагманов областной экономики врио главы региона назвал агропромышленный комплекс. По словам Слюсаря, сегодня важно помочь аграриям преодолеть сложности, связанные с низким урожаем, а также экономическими и финансовыми трудностями.

Далее врио губернатора намерен наращивать объемы сельхозпроизводства, одновременно работая над сохранением плодородия донских земель. Параллельно власти области предпринимают усилия для расширения представительства донской сельхозпродукции в магазинах и торговых сетях, в том числе федеральных.

«На стратсессиях по этому вопросу звучала идея — развивать систему агроагрегаторов, и вместе с созданием современных логистических центров надо дать возможность этому формату заработать. Главное – он позволит нашим производителям попасть в сети, а нам — покупать наше, а не привезенное», — отметил Слюсарь.

Сообщается, что логистический потенциал региона получил высокую оценку вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина. Он назвал Ростовскую область форпостом взаимодействия с новыми регионами и отметил ее стратегическое значение.

Юрий Слюсарь также напомнил, что президент России ранее поддержал идею позиционирования Ростовской области как южной столицы России.