На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер представил технологии для продления здоровой жизни

Сбер запустил AI-помощника для диагностики заболеваний
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Необходимо пересмотреть подходы к заботе о собственном здоровье. Об этом сообщил директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов на сессии «Серебряная экономика: глобальный вызов и новые точки роста» в ходе Восточного экономического форума.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году число людей старше 60 лет превысит 2 миллиарда. Однако, несмотря на увеличение общей продолжительности жизни, показатели здоровой жизни остаются неизменными.

«Чтобы обеспечить не только длительность, но и качество жизни, необходим переход от традиционной медицины, ориентированной на лечение болезней, к превентивным технологиям, позволяющим предупреждать заболевания», — отметил Жданов.

Он уточнил ,что одним из успешных проектов Сбера стал сервис дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые патологии. Пациенты используют умные тонометры, которые автоматически передают данные в мобильное приложение и лечащему врачу.

«При выявлении отклонений врач сам связывается с пациентом и нормализует его состояние или рекомендует вызвать скорую медицинскую помощь», — пояснил Жданов.

По его словам, этот сервис уже охватил сотни тысяч человек в более чем 70 регионах России. Исследования показывают, что он снижает смертность на 30% и на 70% уменьшает количество вызовов скорой помощи и госпитализаций.

Кроме того, Сбер активно развивает персонального AI-помощника на базе нейросетевой модели GigaChat. Этот инструмент уже интегрирован в приложение медицинской компании СберЗдоровье. Он способен составлять индивидуальные планы обследования на основе симптомов, расшифровывать анализы, проверять совместимость лекарств и подбирать аналоги.

«Наш AI-помощник демонстрирует выдающиеся результаты. В ходе испытания он превзошел аналогичную систему от компании Microsoft. В сравнительных тестах на 30 реальных клинических случаях наша разработка показала точность диагностики 93%, тогда как помощник Microsoft достиг лишь 85%», — заявил Жданов.

AI-помощник также предоставляет рекомендации по профилактике заболеваний, питанию и тренировкам. На данный момент им воспользовались более 250 тысяч раз.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами