Сбер представил технологии для продления здоровой жизни

Необходимо пересмотреть подходы к заботе о собственном здоровье. Об этом сообщил директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов на сессии «Серебряная экономика: глобальный вызов и новые точки роста» в ходе Восточного экономического форума.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году число людей старше 60 лет превысит 2 миллиарда. Однако, несмотря на увеличение общей продолжительности жизни, показатели здоровой жизни остаются неизменными.

«Чтобы обеспечить не только длительность, но и качество жизни, необходим переход от традиционной медицины, ориентированной на лечение болезней, к превентивным технологиям, позволяющим предупреждать заболевания», — отметил Жданов.

Он уточнил ,что одним из успешных проектов Сбера стал сервис дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые патологии. Пациенты используют умные тонометры, которые автоматически передают данные в мобильное приложение и лечащему врачу.

«При выявлении отклонений врач сам связывается с пациентом и нормализует его состояние или рекомендует вызвать скорую медицинскую помощь», — пояснил Жданов.

По его словам, этот сервис уже охватил сотни тысяч человек в более чем 70 регионах России. Исследования показывают, что он снижает смертность на 30% и на 70% уменьшает количество вызовов скорой помощи и госпитализаций.

Кроме того, Сбер активно развивает персонального AI-помощника на базе нейросетевой модели GigaChat. Этот инструмент уже интегрирован в приложение медицинской компании СберЗдоровье. Он способен составлять индивидуальные планы обследования на основе симптомов, расшифровывать анализы, проверять совместимость лекарств и подбирать аналоги.

«Наш AI-помощник демонстрирует выдающиеся результаты. В ходе испытания он превзошел аналогичную систему от компании Microsoft. В сравнительных тестах на 30 реальных клинических случаях наша разработка показала точность диагностики 93%, тогда как помощник Microsoft достиг лишь 85%», — заявил Жданов.

AI-помощник также предоставляет рекомендации по профилактике заболеваний, питанию и тренировкам. На данный момент им воспользовались более 250 тысяч раз.