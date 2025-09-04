В Екатеринбурге открыли мемориал конструктору Владимиру Сидоренко

В Екатеринбурге торжественно открыли мемориал артиллерийскому конструктору Владимиру Сидоренко, создателю легендарной «убийцы танков» Д-10 — самой массовой серийной танковой пушки в истории. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Церемония прошла на Михайловском кладбище, где находится захоронение конструктора. В мероприятии приняли участие директор АО «Завод №9» Николай Овчинников, депутат свердловского заксобрания Владимир Смирнов, руководитель Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов и представители командования Центрального военного округа.

Как рассказал директор музея Завода №9 Кирилл Якимов, идея установить мемориал возникла более года назад. Он напомнил, что могила Сидоренко была обнаружена краеведами военно-исторического клуба «Горный щит» в середине 2000-х годов.

«Там как раз сформировалась группа исследователей, которые находили на территории Екатеринбурга забытые захоронения, имеющие ценность для истории города. Могила была в очень плохом состоянии: накренившаяся металлическая стела со стершейся надписью и утраченной фотографией. Уже в настоящее время была создана инициативная группа, которая решила установить на могиле выдающегося конструктора мемориал», — отметил Якимов.

Инициативу поддержали представители Завода №9 и краеведческого музея. Финансирование проекта разделили между собой завод и областной парламентарий Владимир Смирнов.

По словам Кирилла Якимова, новый мемориал станет памятной точкой для коллектива завода. Сотрудники предприятия планируют содержать могилу в образцовом порядке и украшать ее цветами к Дню Победы.