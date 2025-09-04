На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге открыли мемориал конструктору Владимиру Сидоренко

Памятник создателю легендарной пушки Д-10 появился в Екатеринбурге
true
true
true
close
ФедералПресс

В Екатеринбурге торжественно открыли мемориал артиллерийскому конструктору Владимиру Сидоренко, создателю легендарной «убийцы танков» Д-10 — самой массовой серийной танковой пушки в истории. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Церемония прошла на Михайловском кладбище, где находится захоронение конструктора. В мероприятии приняли участие директор АО «Завод №9» Николай Овчинников, депутат свердловского заксобрания Владимир Смирнов, руководитель Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов и представители командования Центрального военного округа.

Как рассказал директор музея Завода №9 Кирилл Якимов, идея установить мемориал возникла более года назад. Он напомнил, что могила Сидоренко была обнаружена краеведами военно-исторического клуба «Горный щит» в середине 2000-х годов.

«Там как раз сформировалась группа исследователей, которые находили на территории Екатеринбурга забытые захоронения, имеющие ценность для истории города. Могила была в очень плохом состоянии: накренившаяся металлическая стела со стершейся надписью и утраченной фотографией. Уже в настоящее время была создана инициативная группа, которая решила установить на могиле выдающегося конструктора мемориал», — отметил Якимов.

Инициативу поддержали представители Завода №9 и краеведческого музея. Финансирование проекта разделили между собой завод и областной парламентарий Владимир Смирнов.

По словам Кирилла Якимова, новый мемориал станет памятной точкой для коллектива завода. Сотрудники предприятия планируют содержать могилу в образцовом порядке и украшать ее цветами к Дню Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами