Ликсутов сообщил о запуске в метро тематического поезда к 50-летию игры «Что? Где? Когда?»

Московский метрополитен запустил тематический поезд, посвященный 50-летию популярной игры «Что? Где? Когда?». Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Поезд курсирует на Сокольнической линии и будет доступен для пассажиров в течение шести месяцев. Внутри вагонов размещена информация об истории программы, ее создателях, знатоках и телезрителях.

Также пассажиры найдут вопросы, которые звучали в эфире, и смогут попробовать свои силы в их решении. Кроме того, во время поездки жители и гости столицы услышат тематическую озвучку с дополнительными фактами об игре.

«Сегодня мы запускаем тематический поезд «Что? Где? Когда?» в честь юбилея легендарной игры. За все время существования программы десятки вопросов были посвящены Московскому метрополитену. Поздравляем «Что? Где? Когда?» и желаем долгих лет в эфире», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Напомним, игра «Что? Где? Когда?» впервые вышла в эфир в Москве в 1975 году и за полвека стала частью культурного наследия страны. Уже 35 лет она проводится в Охотничьем домике в Нескучном саду, рядом со станцией метро «Парк культуры». За эти годы проект подарил стране десятки известных знатоков, а его атмосфера остается узнаваемой для нескольких поколений зрителей.