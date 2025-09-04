В Донецкой народной республике появится центр военно-спортивной подготовки

В следующем году в Донецкой народной республике появится современный центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Он рассказал, что работа по возведению центра находится в активной стадии. На днях Пушилин осмотрел площадку совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

По словам Пушилина, «Воин» обеспечит все возможности для развития подрастающего поколения региона. В центре создаются различные полезные и интересные функциональные пространства: современный тактический дом, площадка для работы с БПЛА, крытый спортзал с профессиональным оборудованием, стрелковая галерея, стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, а также зона воркаута и уличных тренажеров.

Кроме того, как сообщил глава ДНР, в центре «Воин» будут предусмотрены условия для тактических подготовки и медицины, а также учебная вертолетная вышка. Кроме того, здесь строится и необходимая инфраструктура: административное здание, столовая и комфортные жилые корпуса.

«Уверен, что центр «Воин» — это место, где будут формироваться характер, воспитываться любовь к Родине, прививаться патриотические ценности и практические навыки, необходимые в жизни. Мы делаем все возможное, чтобы у нас росла сильная, спортивная и образованная молодежь — будущее нашего региона и нашей страны», — подчеркнул Пушилин.