Международная конференция AI Journey 2025 стартует 19 ноября в Москве

Ведяхин: в этом году AI Journey выходит на новый уровень

Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025 состоится в Москве с 19 по 21 ноября. Об этом на Восточном экономическом форуме объявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, AI Journey является одним из крупнейших событий в области технологий искусственного интеллекта. Он напомнил, что в прошлом году на мероприятии выступило свыше 200 спикеров из разных стран, включая Индию и Китай.

«В этом году конференция выходит на новый уровень. Мы уже видим результаты работы Международного альянса искусственного интеллекта, созданного на конференции прошлого года. Вместе с учеными из разных стран была проведена серия форсайт-сессий, где были сформированы ключевые направления фундаментальных научных исследований в области искусственного интеллекта», — сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что такой подход позволяет точнее планировать приоритеты, оптимизировать ресурсы и предвосхищать вызовы. Также он выразил уверенность, что форум станет площадкой для принятия важных международных решений и анонса прорывных открытий в области генеративного интеллекта.

За три дня конференции ведущие мировые исследователи, ученые, представители бизнеса и государств-участников обсудят последние AI-тренды и перспективы развития индустрии. Особое внимание будет уделено подведению итогов форсайт-сессий AI Horizons, которые прошли в 2025 году в разных странах мира под эгидой Международного альянса искусственного интеллекта (AI Alliance Network).

При этом конференция сохранит традиционную структуру: каждый день будет посвящен отдельной теме — технологии искусственного интеллекта в науке, бизнесе и обществе. Научный день соберет ведущих ученых, которые расскажут о роли ИИ в современной науке и поделятся прогнозами на будущее. Специальный молодежный трек AIJ Junior в этом году расширит свою аудиторию, предлагая программы для участников разного возраста.

Бизнес-блок конференции будет направлен на практические и стратегические аспекты внедрения технологий. Участники смогут узнать о передовых мировых практиках применения искусственного интеллекта и получить идеи для собственных проектов.