Instagram и TikTok обвинили в попытках заработать на вредном контенте

Журналист Малькевич: отсутствие надзора порождает двойственность стандартов в сети
true
true
true
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Иностранные компании не готовы нести ответственность, когда их продукты наносят вред здоровью пользователей, а при возможности заработать они сразу «первые в очереди», заявил журналист, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич, комментируя исследование благотворительного фонда Molly Rose Foundation.

Исследование показало, что в Великобритании даже после вступления в силу законов о безопасности в интернете алгоритмы Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok начали массово предлагать вредоносный контент аккаунтам, созданным под видом 15-летней девочки.

По данным анализа, 97% рекомендуемых видео в Instagram Reels и 96% в TikTok носили вредоносный характер.

Малькевич отметил, что подобная двойственность стандартов со стороны западных видеохостингов и мессенджеров появляется всегда, когда не хватает надзора.

«Великобритания не может ввести действительно жесткие меры – это может привести к тому, что привычные британцам сервисы могут просто уйти с рынка, если потенциальные проблемы перевесят выгоду. Увы, так работает бизнес», — сказал он.

Малькевич добавил, что Россия, в отличие от Великобритании, взял курс на развитие собственных ИТ-продуктов.

По словам председателя Альянса по защите детей в цифровой среде Елизаветы Беляковой, социальные сети, как и родители, должны следить за безопасностью подростков в сети.

«Есть мнение, что ответственность за безопасность подростков в онлайн-пространстве лежит исключительно на родителях. Действительно, именно родители должны объяснять детям основы цифровой гигиены. Но и соцсети не могут избегать этой темы», — сказала она.

Белякова добавила, что в этот процесс должно быть вовлечено и государство, чтобы выстроить прозрачные правила и обеспечивать их соблюдение.

«При этом практика показывает, что зарубежные компании не всегда оперативно реагируют на проблемный контент. Поэтому особенно важно развивать социальные сети, работающие в национальной правовой системе и учитывающие местное законодательство», — сказала она.

