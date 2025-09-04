В Забайкальском крае 72-летнюю пенсионерку осудили за критику СВО

Читинский районный суд назначил штраф 72-летней жительнице Забайкальского края по фамилии Ходос за критику специальной военной операции (СВО). О решении сообщила ответственный за взаимодействие со СМИ в районном суде Татьяна Амонтова.

Согласно материалам дела, женщина опубликовала в открытом доступе свое оценочное мнение о проведении СВО. По мнению судьи, это высказывание было направлено против интересов России.

Суд посчитал, что обвиняемая подорвала «принципы взаимного доверия общества и государства», а также унизила достоинство граждан, испытывающих «уважение к труду защитников Отечества». Противоправные действия Ходос, по мнению суда, угрожают «сбалансированности прав и обязанностей граждан», а также «политической и социальной солидарности».

В суде также заявили, что публичные действия пенсионерки направленны на «негативную оценку деятельности по защите интересов России и ее граждан», а также не способствуют «поддержанию международного мира и безопасности». В итоге публикация Ходос может иметь серьезные последствия, особенно учитывая их накопительный эффект, и привести к тому, что эффективность работы Вооруженных Сил Российской Федерации будет существенно подорвана.

В итоге пенсионерку признали виновной по административной статье, и назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее на суде блогер-русофоб Маркарян заявил, что снимал свои ролики «в нездоровом состоянии»