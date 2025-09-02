На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маркарян заявил, что снимал свои видео «в нездоровом состоянии»

Маркарян объяснил свои заявления депрессией и вспышками агрессии
true
true
true
close
Арсен Маркарян Подкасты/YouTube

Блогер Арсен Маркарян заявил в своем Telegram-канале, что говорил много странных вещей в «нездоровом состоянии».

Маркарян опубликовал два больших поста, в которых написал, что за годы публичной деятельности он неоднократно допускал ошибки и признает некорректные высказывания, сделанные в прошлом. По словам блогера, он долгое время страдал от депрессии и занимался самолечением, что негативно сказывалось на его выступлениях.

«Вспышки агрессии, смена маниакальных и депрессивных периодов, тревога и панические атаки — все это преследовало меня на протяжении многих лет, пока я наконец-то не обратился за профессиональной помощью к специалистам. На это накладывалось общее плохое самочувствие из-за хронических болезней, с которыми я живу и борюсь еще с подросткового возраста. И в этом нездоровом состоянии я вел эфиры, говорил много бредовых и странных вещей, часть из которых даже не помню. Конечно, сейчас, находясь в адекватном состоянии, я твердо заявляю, что не согласен с выступлениями того периода моей деятельности», — написал Маркарян.

Он также признал, что говорил на темы, в которых совершенно не разбирался, «но делал это с очень умным видом».

Маркарян отметил, что решающим этапом в его биографии стали потери отца в 2023 году и тещи в 2024-м. Эти события, по словам блогера, заставили его пересмотреть жизнь, обратиться за профессиональной помощью и пройти лечение.

Блогер заверил, что переосмыслил свою деятельность, изменил риторику и занялся благотворительностью, помогая детским домам, женщинам в сложных ситуациях и участникам СВО. Он отметил, что намерен продолжать приносить пользу обществу, несмотря на критику и негативные последствия прежних поступков.

Маркарян, известный шовинистскими высказываниями в адрес женщин, имеет около 600 тысяч подписчиков в соцсетях. Он также осуждал концепцию брака, однако в посте признался, что у него есть жена, которая родила от него дочь два года назад и сейчас ждет второго ребенка

25 августа Таганский районный суд Москвы заключил его под стражу на 17 суток. По версии следствия, блогер опубликовал в сети видеозапись, в которой содержалась информация об оскорблении памяти защитников Отечества. Кроме того, по данным СМИ, блогер призывал к совершению терактов в России и ударам БПЛА, за что был объявлен в розыск.

Ранее юрист рассказал, какой срок может получить Маркарян.

