На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» провела мастер-класс по самбо в Оренбургской области

Чемпион России и мира по самбо Сергей Рябов провел мастер-класс в Оренбурге
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» при поддержке правительства Оренбургской области организовала мастер-класс по самбо для юных спортсменов региона, сообщает пресс-служба компании.

Мастер-класс провели чемпионы России и мира Сергей и Диана Рябовы. Они провели для ребят показательные выступления, помогли улучшить технику и сложные приемы.

После мастер-класса Диана и Сергей провели для ребят автограф-сессию.

В конце мероприятия для юных спортсменов провели викторину с призами на знание истории самбо. Победители получили сувениры с автографом Александра Емельяненко.

В «Роснефти» отметили, что «Оренбургнефть» (дочернее общество компании) принимает активное участие в развитии спортивной инфраструктуры региона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами