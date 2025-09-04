«Роснефть» провела мастер-класс по самбо в Оренбургской области

Чемпион России и мира по самбо Сергей Рябов провел мастер-класс в Оренбурге

«Роснефть» при поддержке правительства Оренбургской области организовала мастер-класс по самбо для юных спортсменов региона, сообщает пресс-служба компании.

Мастер-класс провели чемпионы России и мира Сергей и Диана Рябовы. Они провели для ребят показательные выступления, помогли улучшить технику и сложные приемы.

После мастер-класса Диана и Сергей провели для ребят автограф-сессию.

В конце мероприятия для юных спортсменов провели викторину с призами на знание истории самбо. Победители получили сувениры с автографом Александра Емельяненко.

В «Роснефти» отметили, что «Оренбургнефть» (дочернее общество компании) принимает активное участие в развитии спортивной инфраструктуры региона.