В кабмине сообщили о снижении числа считающих доступность жилья в ДФО проблемой

За последние десять лет в полтора раза уменьшилось количество жителей Дальнего Востока, считающих доступность жилья главной проблемой Дальневосточного региона. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, пишет ТАСС.

«Если в 2015 году 72% людей, три четверти дальневосточников обозначали доступность жилья как ключевую проблему, то за десятилетия более чем в полтора раза сократилось количество людей, которые обозначают это как беду», — сказал министр.

Он также отметил, что 151 тысяча человек стали участниками программы «Дальневосточный гектар», причем половина из них использует полученную землю для строительства собственного жилья, а другая половина – для ведения малого бизнеса, сельского хозяйства или оказания туристических услуг.

По словам Чекункова, с мая 2025 года по поручению президента банки отменили обязательную комиссию при оформлении льготной ипотеки. Он считает, что это решение позволило сэкономить средства граждан и избавило застройщиков от необходимости закладывать комиссию в стоимость жилья, что в свою очередь способствовало восстановлению темпов кредитования.

Ранее Путин обозначил приоритет России на Дальнем Востоке.