Россия и Китай сформируют научный совет развития Большого Уссурийского острова

Россия и Китай могут сформировать совместный экспертный совет, который займется устойчивым развитием Большого Уссурийского острова. С таким предложением на полях Восточного экономического форума на дискуссии «Остров возможностей: новый этап развития Большого Уссурийского» выступил глава единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

По его словам, новая структура должна обеспечить научно-экспертную оценку совместных инфраструктурных проектов и одновременно стать механизмом сохранения природных экосистем территории при росте экономической активности.

Во «ВНИИ Экология» уточнили, что речь идет о создании научного консорциума, куда войдут профильные институты РАН и отраслевые специалисты с российской стороны, а также аналогичные организации из Китая.

Сообщается, что договоренность о совместном развитии острова была достигнута в 2024 году. Тогда в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай было подписано соглашение о координации действий в рамках концепции «один остров — две страны». Документ предусматривает акцент на экологических аспектах, включая охрану экосистем Амура и рациональное использование природных ресурсов.

Единая концепция развития предполагает использование рекреационного и туристического потенциала территории, а также формирование инфраструктуры для делового и выставочного сотрудничества.

Отмечается, что Китай на своей территории острова реализует в основном проекты туристической направленности.