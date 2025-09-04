На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пятеро детей найдены запертыми в «темнице», оснащенной камерами и замками

В США арестовали родителей, чьи дети жили в темнице с камерами и замками
true
true
true
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В США отец и мать арестованы по обвинению в жестоком обращении после того, как полиция обнаружила, что их дети были заперты в комнате, превращенной в подобие тюрьмы, с камерами наблюдения и множеством замков, пишет Daily Mail.

65-летний Джеймс Рассел и 41-летняя Карли Калл были задержаны после проверки их дома в городке Редстоун, куда полиция штата прибыла по вызову Службы по делам детей и молодежи округа. Власти получили анонимное сообщение о детях, живущих в «плачевных условиях».

При осмотре дома полицейские обнаружили пятерых детей в возрасте от 5 до 14 лет, изолированных в одной спальне. Окна были заколочены, на стенах — следы фекалий, в помещении были блохи, а у детей не было ни кроватей, ни достаточного количества еды и одежды.

«Это отвратительно — это единственное слово, которое я могу использовать, чтобы описать то, что мы видели и через что прошли эти дети», — заявила Элли Уилсон из полиции штата Пенсильвания.

Согласно уголовному делу, Джеймс систематически запирал детей в комнате, используя три внешних засова и отсутствие ручки на двери с внутренней стороны, что делало побег невозможным.

«Эта комната функционировала как темница, с видеокамерами, подключенными к комнате отца», — говорится в заявлении.

Дети были изъяты из дома и переданы под опеку государственной службы. В ходе последующего расследования они сообщили, что отец целыми днями употреблял наркотики и не проявлял заботы о них.

Супругам предъявлены обвинения в создании угрозы благополучию детей, нападении при отягчающих обстоятельствах и создании опасности. Известно, что у Рассела уже есть судимости: в 2006 году он признал вину в домогательствах и был арестован за вождение в нетрезвом виде, а в 2012 году — за нарушение условий испытательного срока.

Ранее в США арестовали опекунов родившей 11-летней девочки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами