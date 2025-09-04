Пятеро детей найдены запертыми в «темнице», оснащенной камерами и замками

В США арестовали родителей, чьи дети жили в темнице с камерами и замками

В США отец и мать арестованы по обвинению в жестоком обращении после того, как полиция обнаружила, что их дети были заперты в комнате, превращенной в подобие тюрьмы, с камерами наблюдения и множеством замков, пишет Daily Mail.

65-летний Джеймс Рассел и 41-летняя Карли Калл были задержаны после проверки их дома в городке Редстоун, куда полиция штата прибыла по вызову Службы по делам детей и молодежи округа. Власти получили анонимное сообщение о детях, живущих в «плачевных условиях».

При осмотре дома полицейские обнаружили пятерых детей в возрасте от 5 до 14 лет, изолированных в одной спальне. Окна были заколочены, на стенах — следы фекалий, в помещении были блохи, а у детей не было ни кроватей, ни достаточного количества еды и одежды.

«Это отвратительно — это единственное слово, которое я могу использовать, чтобы описать то, что мы видели и через что прошли эти дети», — заявила Элли Уилсон из полиции штата Пенсильвания.

Согласно уголовному делу, Джеймс систематически запирал детей в комнате, используя три внешних засова и отсутствие ручки на двери с внутренней стороны, что делало побег невозможным.

«Эта комната функционировала как темница, с видеокамерами, подключенными к комнате отца», — говорится в заявлении.

Дети были изъяты из дома и переданы под опеку государственной службы. В ходе последующего расследования они сообщили, что отец целыми днями употреблял наркотики и не проявлял заботы о них.

Супругам предъявлены обвинения в создании угрозы благополучию детей, нападении при отягчающих обстоятельствах и создании опасности. Известно, что у Рассела уже есть судимости: в 2006 году он признал вину в домогательствах и был арестован за вождение в нетрезвом виде, а в 2012 году — за нарушение условий испытательного срока.

