Ростовский суд ликвидировал таджикскую культурную автономию «Ватан»

Ростовская таджикская национально-культурная автономия «Ватан» была ликвидирована в соответствии с решением Первомайского районного суда Ростова-на-Дону, после удовлетворения иска регионального Минюста. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе следствия выяснилос, что члены «Ватана» не желают интегрироваться в российское общество, занимаются похищением россиян и прочими незаконными мероприятиями.

«Прекращена деятельность Ростовской городской таджикской национально-культурной автономии «Ватан», члены которой <…> причастны к совершению тяжких преступлений, а также распространению идей этнического превосходства в среде выходцев из Центрально-Азиатского региона», - сообщили в УФСБ России по региону.

В УФСБ уточнили, что «Ватан» печально прославилась в конце мая 2024 года, когда была пресечена противоправная деятельность одного из ее руководителей и трех активных участников. Они обвиняются в похищении человека с целью вымогательства 1 миллиона рублей, а также в нанесении телесных повреждений и причинении вреда здоровью потерпевшего. Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» и «з» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека), направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Решение о ликвидации организации было 23 июня. 26 августа областная межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 внесла соответствующие данные в Единый государственный реестр юридических лиц.

Ранее Ташкент направил Москве ноту протеста из-за оскорбления своего гражданина в Подмосковье.