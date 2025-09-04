На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ростовский суд ликвидировал таджикскую культурную автономию «Ватан»

В Ростове-на-Дону ликвидировали таджикскую национально-культурную автономию «Ватан»
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Ростовская таджикская национально-культурная автономия «Ватан» была ликвидирована в соответствии с решением Первомайского районного суда Ростова-на-Дону, после удовлетворения иска регионального Минюста. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе следствия выяснилос, что члены «Ватана» не желают интегрироваться в российское общество, занимаются похищением россиян и прочими незаконными мероприятиями.

«Прекращена деятельность Ростовской городской таджикской национально-культурной автономии «Ватан», члены которой <…> причастны к совершению тяжких преступлений, а также распространению идей этнического превосходства в среде выходцев из Центрально-Азиатского региона», - сообщили в УФСБ России по региону.

В УФСБ уточнили, что «Ватан» печально прославилась в конце мая 2024 года, когда была пресечена противоправная деятельность одного из ее руководителей и трех активных участников. Они обвиняются в похищении человека с целью вымогательства 1 миллиона рублей, а также в нанесении телесных повреждений и причинении вреда здоровью потерпевшего. Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» и «з» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека), направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Решение о ликвидации организации было 23 июня. 26 августа областная межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 внесла соответствующие данные в Единый государственный реестр юридических лиц.

Ранее Ташкент направил Москве ноту протеста из-за оскорбления своего гражданина в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами