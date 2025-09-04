Жители Дальнего Востока предпочитают для переезда Москву, Петербург и Краснодарский край

Жители Дальнего Востока в возрасте 18-19 лет в основном переезжают в Москву, Санкт-Петербург, Московскую область и Краснодарский край ради поступления в университеты, рассказал на сессии Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов.

«Это тот возраст, когда молодым людям нужно поступать в университет, и они, как минимум на время учебы, предпочитают переехать туда, где образование им кажется лучше. И хорошо, что есть Дальневосточный федеральный университет, в котором мы сейчас находимся, и у нас во многих городах ДФО уже есть «Школа 21». Это Южно-Сахалинск, Магадан и Анадырь. И сейчас у нас на стадии переговоров еще несколько городов. «Школа 21» - это современный институт, где можно получить востребованную специальность по IT-дисциплинам на месте, никуда не уезжая, и уровень будет абсолютно сопоставим с тем, что в Москве», — рассказал Скворцов.

По его словам, миграция населения прежде всего характеризует то, довольны ли люди жизнью в своем регионе или нет.

«Даже если они уехали учиться, особенно из малых городов, они потом могут вернуться, если есть где работать, если им нравится то, как устроена у них жизнь, социальная инфраструктура и так далее», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

Тарас Скворцов отметил, что в 2024-25 годах жизнь людей на удаленных территориях начала сильно меняться.

«Раньше считалось, что ты не можешь в банк сходить, если ты живешь не в городе, не можешь образование получить, не можешь купить что-то хорошее, тебе надо в магазин ехать обязательно. Сейчас ситуация радикально меняется. Например, маркетплейсы совершили мини-революцию с точки зрения доступности товаров для населения. В Дальневосточном округе даже сейчас в два раза быстрее растет оборот маркетплейсов, чем в среднем по России», — рассказал заместитель председателя правления Сбера.

Кроме того, по словам Скворцова, существенную роль в повышении качества жизни играют удаленное образование и телемедицина, которые делают услуги и учреждения высокого уровня доступными везде и для всех.