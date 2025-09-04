На ВЭФ предложили переименовать Японское море в Восточное

В мире сейчас происходит много географических переименований, поэтому Японское море могло бы называться Восточным, заявил президент РСПП Александр Шохин в рамках ВЭФ.

Он отметил, что переименование могло бы создать географический символ Большого Евразийского партнерства.

«Например, США переименовали Мексиканский залив в Американский, Иран и другие арабские страны до сих пор так и не договорятся, как называть залив в регионе. почему мы должны Японское море называть японским, хотя оно по названию нашего Форума вполне могло бы быть Восточным», — сказал он.

В ответ на это заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сказал, что предложение Шохина «можно рассмотреть».

«Мы сейчас живем в то время, когда невозможное – возможно», — сказал Оверчук.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».