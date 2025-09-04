На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аукционисты срочно продают «одержимую» коляску, которая «передвигается сама»

Daily Mail: на видео попала одержимая коляска, которая катается сама по себе
true
true
true

Аукционный дом RWB в городе Royal Wootton Bassett в Англии срочно продает «одержимую» коляску 1950-х годов, которая, по словам сотрудников, «передвигается сама», пишет Daily Mail. Сотрудники добавили, что возврата по этому товару не будет.

Инцидент произошел поздней ночью: камеры видеонаблюдения зафиксировали движение коляски в пустом складском зале. Директор аукциона Джон Уайт отметил, что лично никого в помещении не видел. На следующий день просмотр видеозаписей показал, что коляска медленно катится по комнате «в одиночку».

В итоге предмет выставлен на аукцион со стартовой ценой £30. Джон признался, что сотрудники «не могут дождаться, чтобы от него избавиться». По словам мужчины, он скептически относится к паранормальным явлениям, но не может найти объяснение движению коляски. Некоторые предполагают, что призрак предыдущего владельца мог «завладеть» предметом. Коляска была доставлена из поместья в Хайклере, графство Хэмпшир — районе, известном легендами о паранормальной активности, включая знаменитое «Аббатство Даунтон».

Местные жители сообщили, что здание аукционного дома раньше было супермаркетом и, по слухам, там обитают привидения.

Ранее мать вырвала зубы у пятилетней дочери, решив, что в нее вселились демоны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами