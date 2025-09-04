Аукционисты срочно продают «одержимую» коляску, которая «передвигается сама»

Daily Mail: на видео попала одержимая коляска, которая катается сама по себе

Аукционный дом RWB в городе Royal Wootton Bassett в Англии срочно продает «одержимую» коляску 1950-х годов, которая, по словам сотрудников, «передвигается сама», пишет Daily Mail. Сотрудники добавили, что возврата по этому товару не будет.

Инцидент произошел поздней ночью: камеры видеонаблюдения зафиксировали движение коляски в пустом складском зале. Директор аукциона Джон Уайт отметил, что лично никого в помещении не видел. На следующий день просмотр видеозаписей показал, что коляска медленно катится по комнате «в одиночку».

В итоге предмет выставлен на аукцион со стартовой ценой £30. Джон признался, что сотрудники «не могут дождаться, чтобы от него избавиться». По словам мужчины, он скептически относится к паранормальным явлениям, но не может найти объяснение движению коляски. Некоторые предполагают, что призрак предыдущего владельца мог «завладеть» предметом. Коляска была доставлена из поместья в Хайклере, графство Хэмпшир — районе, известном легендами о паранормальной активности, включая знаменитое «Аббатство Даунтон».

Местные жители сообщили, что здание аукционного дома раньше было супермаркетом и, по слухам, там обитают привидения.

