Эксперты оценили угрозу нашествия бакланов на Байкал

Орнитолог Мишин: нашествие бакланов на Байкал не повредит людям
Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

Россиян озаботило резко подскочившее количество бакланов на Байкале – в сети распространяются видеоролики, на которых сотни птиц буквально закрывают небо, пугая людей. Однако орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин заверил, что людям это ничем не грозит. Самое худшее, что может случиться – это испачканная одежда птичьими экскрементами, заявил он в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, бакланы обычно живут колониями и объединяются, чтобы обороняться от непрошенных гостей.

«Практически все виды, когда защищают гнездовье, налетают и «бомбят» — гадят на хищника. Тем самым они приводят его в полную несуразность, после чего ему приходится ретироваться и попытаться отмыться», — пояснил эксперт.

Рост популяции птиц на Байкале орнитолог объяснил тем, что там создаются хорошие условия для их выживания. Так, они питаются рыбой, и на озере как раз есть хорошая кормовая база, что способствует их размножению.

С тем, что людям большое количество бакланов не угрожает, согласилась орнитолог, сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова. В том числе нет никакой связи между размножением птиц и снижением численности рыбы, подчеркнула она.

«Взрослые омуль и хариус сами размером с баклана, он на них физически не может охотиться», — пояснила Чернова.

Скопление птиц она объяснила началом сезона миграций, отметив, что это абсолютно нормальное явление. Более того, бакланы не являются каким-то «вредным» видом пернатых, охотятся они преимущественно на слабую, малоподвижную, пораженную паразитами рыбу, принося пользу оздоровлением популяции.

В целом птицы, питающиеся рыбой, периодически скапливаются в местах, где есть кормовые базы, однако как только «жирная рыбалка» завершается, они разлетаются, заключила специалист.

Ранее глава Бурятии ответил на идею закрыть Байкал для «турварваров».

