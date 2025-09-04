Эксперт оценил идею депутата ввести во всех школах китайский язык

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал ввести во всех российских школах обязательное изучение китайского языка. Однако, реализовать это на практике будет невозможно, считает директор лицея «Вторая Школа» Михаил Случ. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что китайский не сможет вытеснить английский и европейские языки из-за нехватки ресурсов, в том числе – педагогов.

«Люди что-то предлагают, но им же в голову не приходит, как это реализовывать. Необходимо посчитать, сколько нужно для этого учителей и так далее. Это просто невозможно», — убежден специалист.

По его мнению, языки школьники изучают исходя из определенного контекста. Так, на английском они знакомятся с произведениями Чарльза Диккенса, узнают, что такое Биг-Бен и так далее. А что касается китайского языка, то у россиян в большинстве случаев вообще нет никакого представления об этой культуре – они знают лишь, что существует Великая китайская стена. Вносить в программу трактаты Сунь-цзы будет странно, отметил Случ.

При этом уже сегодня есть много школ, где дети могут изучать китайский язык, по нему даже проводят олимпиады, сдают ЕГЭ. Но даже в этих случаях это не основной, а дополнительный предмет.

Комментируя слова Вассермана о том, что китайский – довольно простой язык, директор лицея подчеркнул, что это может распространяться только на тех, кто уже знает несколько языков – им изучение действительно может даться не так сложно. Для большинства же школьников такой предмет станет настоящим испытанием, так как они не имеют лингвистического опыта. В китайском языке используются иероглифы, большое значение имеют тоны, сама культура насыщена «другой философией», поэтому делать китайский язык основным предметом – это странная и нереализуемая идея, заключил эксперт.

До этого исследователи выяснили, что 27% россиян считают китайский язык наиболее перспективным. Кроме того, 50% считают, что через пять лет китайский будет столь же востребован, как ранее английский. Также оказалось, что чаще всего китайский называют перспективным специалисты из сфер ИТ (26%), маркетинга и PR (41%) и ретейла (42%). Этот язык становится сильным конкурентным преимуществом в условиях расширения бизнес-сотрудничества с КНР, отметила директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.

Ранее стало известно, что в России подскочил спрос на услуги нянь из Китая, обучающих детей языку.