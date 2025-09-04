Назван процент россиян, соблюдающих дресс-код на работе

В России у 53% работников нет формального дресс-кода в компаниях

Более половины работающих россиян (53%) трудятся в компаниях без формального дресс-кода. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками онлайн-платформы «Авито Работа». При этом 83% сотрудников организаций, где установлены правила внешнего вида, строго их соблюдают. В опросе приняли участие более 7 тыс. россиян старше 18 лет.

Выяснилось также, что 20% граждан РФ работают в организациях с умеренным или гибким дресс-кодом, который предполагает стиль смарт-кэжуал или деловой костюм в определенные дни.

Среди респондентов разных возрастов обязательный дресс-код наиболее распространен среди молодых сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (50%). Также деловой стиль наиболее часто встречается у респондентов с высоким (49%) и очень высоким уровнем дохода (56%).

Согласно недавнему исследованию, более 70% респондентов обновляли гардероб ради офиса — чаще всего это пара базовых вещей или аксессуары. Полностью пересмотрели стиль 15% опрошенных, а 14% остаются верны удобству.

Со стильными экспериментами россияне осторожны: 40% не рискуют — в их офисах это не принято. Четверть позволяют себе больше свободы по пятницам или в спокойные дни. 22% боятся неодобрения, а 13% уверенно выделяются и получают от этого удовольствие.

