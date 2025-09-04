На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван процент россиян, соблюдающих дресс-код на работе

В России у 53% работников нет формального дресс-кода в компаниях
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Более половины работающих россиян (53%) трудятся в компаниях без формального дресс-кода. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками онлайн-платформы «Авито Работа». При этом 83% сотрудников организаций, где установлены правила внешнего вида, строго их соблюдают. В опросе приняли участие более 7 тыс. россиян старше 18 лет.

Выяснилось также, что 20% граждан РФ работают в организациях с умеренным или гибким дресс-кодом, который предполагает стиль смарт-кэжуал или деловой костюм в определенные дни.

Среди респондентов разных возрастов обязательный дресс-код наиболее распространен среди молодых сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (50%). Также деловой стиль наиболее часто встречается у респондентов с высоким (49%) и очень высоким уровнем дохода (56%).

Согласно недавнему исследованию, более 70% респондентов обновляли гардероб ради офиса — чаще всего это пара базовых вещей или аксессуары. Полностью пересмотрели стиль 15% опрошенных, а 14% остаются верны удобству.

Со стильными экспериментами россияне осторожны: 40% не рискуют — в их офисах это не принято. Четверть позволяют себе больше свободы по пятницам или в спокойные дни. 22% боятся неодобрения, а 13% уверенно выделяются и получают от этого удовольствие.

Ранее россиянам рассказали, как сочетать несочетаемое и выглядеть актуально.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами