На Чистопрудном бульваре пройдет парад трамваев и ретроавтомобилей

В преддверии Дня города в Москве 6 сентября состоится 20-й парад исторического транспорта. После начнет работу выставка трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре, рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Уточняется, что парады трамваев уже стали доброй традицией. Они проходят в Москве три раза в год и всегда пользуются большой популярностью у москвичей и туристов.

«Мы продолжаем развивать столичный трамвай и знакомить с его богатой историей по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил замглавы столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сообщается, что колонна из 15 ретротрамваев проедет от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. После на Чистопрудном бульваре откроется масштабная выставка исторических вагонов и автомобилей.

Также гостей мероприятия ждет праздничная программа с бесплатными угощениями, развлечениями для детей и специальными фотозонами. Кроме того, запланированы выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена и специального музыкального гостя Дениса Майданова. За атмосферу будут отвечать исторические реконструкторы.