В Башкирии ревнивец сжег машину соперника

Житель Башкирии устроил поджог автомобиля из-за ревности к бывшей девушке. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября, во дворе дома на улице Рахимьяна Насырова загорелся автомобиль. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что причиной пожара стал поджог.

Как выяснилось, 39-летний мужчина не смирился с расставанием с возлюбленной, вооружился канистрой с бензином и поджег авто соперника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, сумма ущерба устанавливается, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Омске мужчина сжег машину тестя из-за развода с женой. Потерпевший рассказал, что перед происшествием имел неприятный разговор с пьяным зятем, который находится в бракоразводном процессе с его дочерью. 41-летний подозреваемый задержан, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее россиянин сжег две машины и гараж из ненависти к бывшему коллеге.