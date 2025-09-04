На ВЭФ прошел забег «Борись и побеждай»

Почти 1000 человек приняли участие в забеге «Борись и побеждай» на ВЭФ

Забег «Борись и побеждай» прошел на территории Приморского океанариума в рамках ВЭФ.

В забеге приняли участие около 1000 человек, среди которых участники форума, жители и гости города. Все они пробежали дистанцию в 5 км.

Старт забегу дали начальник управления физической культуры и спорта Владивостока Юлия Вельбик и директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».