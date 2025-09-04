В Ижевске подросток едва не ослеп, столкнувшись с птицей

В Удмуртии спасли зрение подростку, в которого врезалась птица

В Ижевске 16-летний юноша получил серьезную травму глаза после столкновения с птицей во время езды на велосипеде. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Инцидент произошел, когда 16-летний подросток катался на велосипеде без защитной экипировки. На большой скорости он столкнулся с птицей, что привело к серьезной контузии глаза и обширному кровоизлиянию. Сначала юноша не придал происшествию значения, однако вскоре его зрение стало ухудшаться, перед глазами появился «туман».

С этими симптомами он и обратился в отделение неотложной помощи офтальмологической больницы. После обследования было принято решение о проведении хирургического вмешательства, врачам удалось спасти зрение несовершеннолетнему.

