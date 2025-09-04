На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бессонница может привести к болезни Альцгеймера, предупредили россиян

Врач Полуэктов: бессонница может привести к болезни Альцгеймера
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Михаил Полуэктов, кандидат медицинских наук, доцент Первого МГМУ им. И. М. Сеченова на территории технологического прогресса «Облачные города» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» рассказал «Газете.Ru» о том, почему бессонница может привести к болезни Альцгеймера.

«Здоровый сон — фундаментальный биологический процесс, напрямую определяющий нашу работоспособность, когнитивные функции и долголетие. Его главная функция — восстановление центральной нервной системы. Именно ночью происходит выброс гормона роста, необходимого взрослым для регенерации тканей, восполнение энергетических запасов в нервных клетках и «очистка» мозга от токсичных белков, например, бета-амилоида, накопление которого связывают с болезнью Альцгеймера», — объяснил он.

Основными причинами бессонницы становятся перегрузки и нарушение гигиены сна: мозгу необходим переходный период для перехода от бодрствования ко сну.

«Если лечь в кровать и начать смотреть телевизор или листать соцсети, большая часть мозга активируется, что препятствует засыпанию. Главный враг здесь — синий свет от экранов, который сбивает циркадные ритмы, подавляя выработку мелатонина», — добавил он.

Чтобы справиться с бессонницей, за час до сна откажитесь от умственной и физической активности, обсуждения важных волнующих тем. Затемните комнату с помощью штор, используйте маску для сна и беруши. Примите тёплую ванну и наденьте носки. Откажитесь от кофеина и никотина за 5 часов до сна. Если не спится и в голову лезут навязчивые мысли, лучше встать и заняться спокойным делом, а затем вернуться в кровать.

Современные гаджеты для отслеживания сна, по словам эксперта, пока неточны и не могут служить надежным ориентиром.

«Гораздо эффективнее прислушиваться к своему организму и создавать условия для его естественного восстановления», — резюмировал Полуэктов.

Ранее эксперт рассказала, как распознать деменцию у человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами