Бессонница может привести к болезни Альцгеймера, предупредили россиян

Михаил Полуэктов, кандидат медицинских наук, доцент Первого МГМУ им. И. М. Сеченова на территории технологического прогресса «Облачные города» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» рассказал «Газете.Ru» о том, почему бессонница может привести к болезни Альцгеймера.

«Здоровый сон — фундаментальный биологический процесс, напрямую определяющий нашу работоспособность, когнитивные функции и долголетие. Его главная функция — восстановление центральной нервной системы. Именно ночью происходит выброс гормона роста, необходимого взрослым для регенерации тканей, восполнение энергетических запасов в нервных клетках и «очистка» мозга от токсичных белков, например, бета-амилоида, накопление которого связывают с болезнью Альцгеймера», — объяснил он.

Основными причинами бессонницы становятся перегрузки и нарушение гигиены сна: мозгу необходим переходный период для перехода от бодрствования ко сну.

«Если лечь в кровать и начать смотреть телевизор или листать соцсети, большая часть мозга активируется, что препятствует засыпанию. Главный враг здесь — синий свет от экранов, который сбивает циркадные ритмы, подавляя выработку мелатонина», — добавил он.

Чтобы справиться с бессонницей, за час до сна откажитесь от умственной и физической активности, обсуждения важных волнующих тем. Затемните комнату с помощью штор, используйте маску для сна и беруши. Примите тёплую ванну и наденьте носки. Откажитесь от кофеина и никотина за 5 часов до сна. Если не спится и в голову лезут навязчивые мысли, лучше встать и заняться спокойным делом, а затем вернуться в кровать.

Современные гаджеты для отслеживания сна, по словам эксперта, пока неточны и не могут служить надежным ориентиром.

«Гораздо эффективнее прислушиваться к своему организму и создавать условия для его естественного восстановления», — резюмировал Полуэктов.

