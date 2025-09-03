На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ликвидацию российского аналога «Википедии» направят сотни миллионов рублей

Кабмин выделит 303 млн рублей на ликвидацию «Большой российской энциклопедии»
true
true
true
close
Телеграм-канал «Правительство России»

Правительство России выделит 303 млн рублей на завершение ликвидации «Большой российской энциклопедии» (БРЭ). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, документ размещен на официальном портале правовых актов.

«Выделить в 2025 году Минцифры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 303 миллионов 60 тысяч рублей для предоставления субсидии АНО «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия» на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий», — сказано в документе.

Уточняется, что деньги будут направлены на погашение задолженности по заработной плате, обеспечение обязательных выплат при увольнении сотрудников БРЭ, а также завершение расчетов по обязательствам организации.

﻿﻿﻿Минцифры РФ поручено проконтролировать целевое и эффективное использованием средств и представить в кабмин доклад до 1 марта 2026 года.

В первой половине октября 2024 года агентство РИА Новости со ссылкой на источник в организации написало, что правительство решило ликвидировать БРЭ. Причины тогда не назвали. Источник агентства отметил, что сотрудникам выплатят долги, которые составляют около 1,64 млрд руб.

Российский проект позиционировал себя как аналог «Википедии». Сотрудники компании с декабря 2022 года жаловались на трудности с выплатой зарплат.

Ранее стало известно, сколько книг в год читают россияне.

