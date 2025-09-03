Программа реабилитации казаков после СВО стартовала в центре «Решма»

В России запущена первая программа адаптации казаков – участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

Реабилитация проходит на базе медицинского центра «Решма» ФМБА России, где состоялось торжественное открытие программы.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов зачитал приветствие помощника президента РФ, председателя Совета при президенте по делам казачества Дмитрия Миронова.

«Благодаря мужеству, самоотверженности и силе духа, проявленные на специальной военной операции, вы внесли вклад в укрепление мощи нашей страны. Важно, что подвиг современного казачества золотыми буквами вписан в страницы отечественной истории, изучается подрастающим поколением, является для него примером патриотизма и беззаветного служения родины», — отметил он.

Миронов выразил надежду, что программа укрепит здоровье, приумножит опыт, знания и навыки бойцов для последующего применения на госслужбе и гражданской помощи.

В свою очередь, Кузнецов напомнил, что это первое подобное мероприятие. По его словам, она стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина.

«Лично хотел бы вас поблагодарить за тот огромный вклад в защиту нашей родины, Русской православной церкви. Ведь всегда мы говорили, что мы потомки победителей. Именно благодаря вам сегодня все казачьи войска России с гордостью называют себя войсками», – подчеркнул атаман.

В рамках церемонии открытия отличившиеся казаки были награждены медалями Всероссийского казачьего общества «Казачья доблесть». Награды вручил всероссийский атаман Виталий Кузнецов. В завершение мероприятия выступили участники хора «Русский формат».