В Москве определили победителей «Первого кубка нейроконтента»

В Москве завершился очный хакатон специального проекта «Первый кубок нейроконтента», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Институтом развития интернета. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Участниками стали дизайнеры, разработчики и независимые авторы, использующие искусственный интеллект для создания социально значимого контента. Они представили уникальные проекты, обменялись опытом с экспертами индустрии и поборолись за главный приз.

Победителем стала команда «Клевер» из Санкт-Петербурга. Кубок им вручил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

«Очень значимо, что организацией, которая проводит «Первый кубок нейроконтента», является президентская платформа «Россия – страна возможностей», наблюдательный совет которой возглавляет лично глава государства. Сегодня мы увидели, что потенциал проекта большой: очень много людей занимается созданием контента с помощью ИИ, знают этот инструментарий, владеют им – это воодушевляет, и конечно, мы будем это поддерживать», – отметил он.

До очного этапа дошли 53 участника из 57 регионов, которые объединились в 17 творческих команд. Отбор проводился на основе анализа 272 портфолио. Участники выполняли кейсы на темы: «Многодетная счастливая семья будущего», «Россия – современная комфортная страна для жизни» и «Россия в космосе: станции и поселения».

«Первый кубок нейроконтента» – важное событие, которое открывает большую серию мероприятий по созданию возможностей для контент-мейкеров, использующих в своей работе нейросети и искусственный интеллект. Мы все осознаем значимость нейросетей для будущего медиаландшафта нашей страны», – сказал первый заместитель гендиректора «России – страны возможностей» Геннадий Гурьянов.

На каждом этапе команды демонстрировали свои компетенции: генерировали тексты, создавали изображения, анимацию и собирали финальный продукт. Жюри оценивало работы по скорости и качеству выполнения.

Победители получили памятные призы, а команда, признанная самой оригинальной, – кубок нейроконтента и контракт с АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на производство социально значимого контента на сумму 500 тыс. рублей.