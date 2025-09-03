Господдержка поспособствовала развитию малых технологических компаний

Малые технологические компании (МТК) показывают самую высокую динамику роста среди предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом заявил губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, компании, получающие государственную поддержку, развиваются еще быстрее. В частности, совокупная выручка МТК Рязанской области, которые воспользовались льготной программой кредитования, реализуемой Минэкономразвития России и Корпорацией МСП, выросла на 42%.

«Каждая такая компания вносит вклад в развитие российской промышленности и формирование ее облика будущего», — отметил губернатор.

На сегодняшний день в регионе четыре технологические компании получили поддержку в рамках программы Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Эти предприятия занимаются производством оборудования для «умных» домов, систем автоматизированной тепловой обработки пищи, блоков управления лифтовым оборудованием и компонентов для полимеров.

Согласно данным Корпорации МСП, средний объем дохода одной компании, получившей господдержку, с 2021 по 2024 год увеличился почти на 175% — с 337 млн до 926,2 млн рублей. При этом в целом по сегменту МТК рост составил 77%: с 107,7 млн до 191 млн рублей.

В Корпорации МСП также сообщили, что компании, получившие льготное заемное финансирование по адресной программе для МТК, создали 6,8 тыс. новых рабочих мест с 2021 года.

«Это почти 24 новых рабочих места на одну компанию, что в 2,5 раза больше, чем в среднем по сегменту МТК», — уточнили в корпорации.