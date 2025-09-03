Мужчина два года переписывался с девочкой, чтобы изнасиловать ее

В Португалии мужчина два года завоевывал доверие девочки, чтобы изнасиловать ее

В Португалии перед судом предстанет 27-летний мужчина, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности девочки-подростка. Об этом сообщает Correio da Manhã.

Согласно материалам дела, впервые мужчина связался с будущей жертвой в соцсетях в 2022 году: тогда девочке было 12 лет. Злоумышленник направил девочке запрос на добавление в друзья, а затем представился 16-летним подростком.

«За время общения, которое длилось более двух лет, он завоевал доверие девочки», — рассказали в полиции.

В мае 2024 года мужчина пригласил школьницу на встречу. Не подозревая подвоха, 15-летняя девочка согласилась. После школы она пришла в оговоренное место, где мужчина надругался над ней. После этого школьница попросила отца забрать ее после «прогулки». На пути домой у нее случилась истерика, и родитель отвез ее в больницу.

Через некоторое время полиция задержала подозреваемого. Им оказался местный житель, у которого уже есть судимость за аналогичное преступление.

Ранее в Индии компания юношей похитила девушку и изнасиловала бутылкой.