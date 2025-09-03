На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина два года переписывался с девочкой, чтобы изнасиловать ее

В Португалии мужчина два года завоевывал доверие девочки, чтобы изнасиловать ее
true
true
true
close
Shutterstock

В Португалии перед судом предстанет 27-летний мужчина, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности девочки-подростка. Об этом сообщает Correio da Manhã.

Согласно материалам дела, впервые мужчина связался с будущей жертвой в соцсетях в 2022 году: тогда девочке было 12 лет. Злоумышленник направил девочке запрос на добавление в друзья, а затем представился 16-летним подростком.

«За время общения, которое длилось более двух лет, он завоевал доверие девочки», — рассказали в полиции.

В мае 2024 года мужчина пригласил школьницу на встречу. Не подозревая подвоха, 15-летняя девочка согласилась. После школы она пришла в оговоренное место, где мужчина надругался над ней. После этого школьница попросила отца забрать ее после «прогулки». На пути домой у нее случилась истерика, и родитель отвез ее в больницу.

Через некоторое время полиция задержала подозреваемого. Им оказался местный житель, у которого уже есть судимость за аналогичное преступление.

Ранее в Индии компания юношей похитила девушку и изнасиловала бутылкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами