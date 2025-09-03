На фестивале Burning Man в Неваде нашли тело россиянина

Жителя Омска убили на фестивале Burning Man в штате Невада. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, полиция обнаружила его тело в луже крови во время традиционного сожжения чучела.

Мужчину зовут Вадим Круглов. Известно, что несколько лет назад он переехал из России в США. 24 августа он отправился на фестиваль, чтобы представить свою инсталляцию. Вместе с остальными участниками он попал в песчаную бурю, пережил ее, но затем исчез. Друзья и родственники организовали поиски и разместили в соцсетях его фотографии с просьбой откликнуться тем, кто видел его в пустыне Блэк-Рок.

Позже полиция штата Невада обнаружила тело белого мужчины 35–40 лет с короткими каштановыми волосами в луже крови — им оказался Вадим. По словам шерифа, расследование осложняется тем, что во время Burning Man территория превращается в своего рода мегаполис, а видеозаписей с камер не сохранилось. Основная версия происшествия — убийство. Сейчас родственники Круглова собирают средства на транспортировку тела на родину.

Фестиваль музыки и искусств Burning Man традиционно ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США). Участники фестиваля создают в пустыне арт-объекты и необычные транспортные средства, посещают местные мероприятия, а в конце фестиваля объекты сжигают.

Ранее не знавшая о беременности женщина родила на фестивале Burning Man в США.