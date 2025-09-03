На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Переход на национальные мессенджеры стал глобальным трендом

В 2025-м страны последовательно принимали решение об использовании нацмессенджера
true
true
true
close
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Разработка национальных мессенджеров и переход на них стали общемировой тенденцией. Об этом свидетельствуют решения правительств Франции и Казахстана.

В частности, французское правительство запретило всем госслужащим, включая министров, использовать WhatsApp и Telegram для профессионального общения. C 1 сентября текущего года все французские госструктуры перешли на разработанный государством защищенный сервис обмена сообщениями Tchap.

Аналогичное решение принято властями Казахстана. С 15 сентября все госорганы республики и cвязанные с ними организации должны перейти на использование национального мессенджера Aitu. Работы по его созданию велись последние несколько лет, решение было представлено в декабре минувшего года в Astana Hub.

В России в июне текущего года чиновникам, сотрудникам банков и других стратегических организаций было запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами, мера была принята в целях борьбы с телефонным и кибермошенничеством. Также российский мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами