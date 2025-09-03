Переход на национальные мессенджеры стал глобальным трендом

Разработка национальных мессенджеров и переход на них стали общемировой тенденцией. Об этом свидетельствуют решения правительств Франции и Казахстана.

В частности, французское правительство запретило всем госслужащим, включая министров, использовать WhatsApp и Telegram для профессионального общения. C 1 сентября текущего года все французские госструктуры перешли на разработанный государством защищенный сервис обмена сообщениями Tchap.

Аналогичное решение принято властями Казахстана. С 15 сентября все госорганы республики и cвязанные с ними организации должны перейти на использование национального мессенджера Aitu. Работы по его созданию велись последние несколько лет, решение было представлено в декабре минувшего года в Astana Hub.

В России в июне текущего года чиновникам, сотрудникам банков и других стратегических организаций было запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами, мера была принята в целях борьбы с телефонным и кибермошенничеством. Также российский мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны.