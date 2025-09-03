В Курганской области спасли школьницу, застрявшую в заброшенном здании

В Кетовском районе Курганской области школьница застряла на третьем этаже заброшенного здания, ей потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС региона.

Группа подростков развлекалась в старой заброшке, одна из школьниц забралась на третий этаж ветхой постройки и не смогла спуститься обратно. Мать девочки вызвала экстренные службы, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России с помощью трехколенной лестницы аккуратно эвакуировали ребенка на землю.

Медицинская помощь подростку не потребовалась.

До этого в Ленинградской области школьник получил удар током в заброшенной котельной. 14-летний школьник отправился со знакомыми к заброшке, которую они решили изучить. Там они обнаружили электрощит подстанции, молодой человек подошел к нему первым и случайно коснулся, после чего раздался хлопок. Друзья помогли школьнику добраться до дома, его госпитализировали, состояние пациента медики оценили как тяжелое.

Ранее в Ярославле девочка упала с четвертого этажа заброшенного дома на бетонные плиты.