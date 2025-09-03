На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В 2026 году на Дальнем Востоке запустят морские круизы

Морской круиз по Дальнему Востоку обойдется в 17 тысяч рублей в день
Captain Wang/Shutterstock/FOTODOM

Первые морские круизы по Дальнему Востоку планируют запустить в 2026 году, сообщил генеральный директор «Интермарин Сочи Круиз Ферри Менеджмент» Игорь Глухов в рамках ВЭФ.

Как отметил Глухов, на первый рейс пассажиры отправятся на судне «Астория Нова», рассчитанное на 1400 пассажиров.

Первый круиз пройдет по Приморью, Сахалину и Камчатке. Также в летний период предварительно круизы будут совершаться через Владивосток, Корсаков, Южно-Курильск, Итуруп, Курильск и Петропавловск-Камчатский.

Кроме того, Глухов отметил, что весной и осенью круиз пройдет по маршруту Владивосток – Сокчо – Чеджу До – ШанхайПусан.

«В ближайших планах освоить Южную Корею, Китай и Японию», — сказал он.

Предварительная цена на круиз составит 17 тыс. рублей в день. Глухов отметил, что эта сумма всего на 10% дороже круизом по Черному морю.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в первый рейс отправятся 150 детей из ансамбля «Белый пароход».

ВЭФ-2025
